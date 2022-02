La Fraternité Saint-Pie X prie pour l’Ukraine

La Fraternité Saint-Josaphat

La Sainte-Fraternité du Hiéromartyr-Saint-Josaphat-Koncévitch, plus connue sous le nom de Fraternité Saint-Josaphat, est une société de prêtres catholiques ukrainiens de rite oriental slavon. Elle est unie à la Fraternité Saint-Pie X depuis sa fondation en 2000.

Placée sous le patronage de saint Josaphat Koncévitch (1584-1623), la Fraternité a été fondée par le père Basile Kovpak. Elle a pour but la formation de prêtres et l’apostolat paroissial. La communauté possède un séminaire et une branche religieuse féminine. Les prêtres de la société touchent des milliers de fidèles.