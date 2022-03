Sainte-Beatrix (Québec) : l’église en vente

L’église de Sainte-Beatrix, dans la région de Lanaudière au Québec, est en vente. La fabrique n’arrive plus à assurer l’entretien, 30.000 dollars canadiens par an, faute de fidèles et de moyens, et la municipalité n’est plus intéressée pour la racheter pour un centre “multivocationnel” où le culte aurait gardé des locaux.

“En octobre 2020, la Municipalité de Sainte-Béatrix officialisait, via une résolution, son intention d’acquérir l’église et mandatait une firme d’experts dans le dossier.

Le conseil municipal et la Fabrique St-Pierre de Belles-Montagnes souhaitaient assurer la pérennité de l’église en la transformant en centre multivocationnel où les activités de culte seraient préservées. L’acquisition devait se faire à court terme.

Quinze mois plus tard, la reprise du bâtiment par la Municipalité n’a pas encore eu lieu et c’est un nouveau conseil qui a été élu en novembre dernier.

Le marguillier mandaté dans le dossier, Gilles Émard, explique en entrevue avec L’Action que « tout est arrêté » et c’est pourquoi la Fabrique a décidé de mettre l’église en vente.

Il souligne que la Fabrique se devait de réagir, devant le manque de bénévoles, le nombre de personnes qui fréquentent l’église qui diminue sans cesse et le déficit qui est important. « On est rendu-là, on n’est plus capables“.

Source : l’Action