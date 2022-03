Défense de la messe traditionnelle : manifestation devant la nonciature ce samedi 5 mars à Paris

Une nouvelle manifestation a lieu ce samedi 5 mars devant la nonciature apostolique, 14 bis avenue du président Wilson (métros Iéna ou Alma-Marceau ligne 9), entre 12h et midi 45.

Les organisateurs communiquent :

“Nous nous retrouverons le 5 mars, de midi à 12h 45, devant cette nonciature apostolique, 14bis avenue du Président Wilson, pour prier et pour manifester.

Après le décret du pape du 21 février en faveur de la FSSP qui se voit « concédé » les livres traditionnels dans ses « églises propres », concession qui semble valoir pour les autres instituts, on est désormais dans l’attente d’un document de la Congrégation pour les Religieux concernant l’ensemble des communautés Ecclesia Dei, et qui pourrait contenir de très mauvaises surprises, à savoir une certaine infusion du nouveau rite dans les apostolats et séminaires de ces instituts. La situation globale reste très confuse dans le présent et très incertaine pour l’avenir.

Quant à la situation proprement parisienne, elle ne bouge pas d’un pouce. Les hommes de l’archevêché (spécialement, Mgr Marsset) s’en tient à une ligne dure et les curés attendent la nomination d’un nouvel archevêque. Les rassemblements de prière et de protestation pour les messes supprimées continuent donc identiquement, avec constance, à Notre-Dame du Travail, le dimanche à 18h, à Saint Georges de La Villette, le mercredi à 17h, à Saint François Xavier/ND du Lys (Appel à se manifester par un chapelet à Saint François-Xavier – Juventus Traditionis ), devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame