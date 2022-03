Lettre pastorale de Mgr Garin

Ces 5 essentiels sur lesquels nous venons de réfléchir sont tellement constitutifs de l’expérience des disciples de Jésus que les premiers chré- tiens, après la Pentecôte, continuent à les vivre, à les mettre en œuvre. En effet, les Actes des Apôtres parlent ainsi des premières communautés chrétiennes : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres (la forma- tion) et à la communion fraternelle (la vie fraternelle), à la fraction du pain et aux prières (la vie de prière). Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs posses- sions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun (le service, la charité) […]. Chaque jour, le Seigneur leur ad- joignait ceux qui allaient être sauvés (le témoignage, l’évangélisation) (Ac 2, 42-47).