Sans langue de buis

Famille chrétienne a invité 3 lecteurs à interroger Mgr Rougé, évêque de Nanterre, sur le dernier texte de la CEF concernant l’élection présidentielle.

Gilbert Bonavia – J’ai lu le texte des évêques de France. Je l’ai trouvé intéressant dans son analyse des grands problèmes que traverse notre société (bioéthique, travail, pouvoir d’achat…) mais un peu léger aussi. Le nom de Jésus-Christ n’est pas tellement mentionné, et on fait une allusion « aux religions » sans trop insister sur la prépondérance de la foi catholique dans la culture française. Je regrette particulièrement le silence sur l’islam, religion qui pose un vrai problème en France aujourd’hui. Finalement, on a l’impression d’un manque de combativité des évêques.

Mgr Matthieu Rougé – Le défi de ce genre de texte est d’être à la fois engagé et équilibré, pour permettre à tous les chrétiens de se sentir nourris. Comme évêques, nous avons à dire un certain nombre de points d’appui essentiels, mais à les dire dans un esprit de communion. Dans le champ politique, nous ne sommes pas dans le domaine de l’évangélisation immédiate mais dans celui du dialogue entre la raison et la foi. Benoît XVI a beaucoup insisté sur ce point. Reste que l’essentiel de notre mission, c’est bien d’annoncer le nom de Jésus-Christ. Pour autant, nous avons souhaité que le titre soit une formule du Nouveau Testament : « L’espérance ne déçoit pas » (Rm 5, 5). On connaît la suite : « Puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » C’est vraiment dans notre foi au Christ ressuscité que nous puisons la capacité de vivre et de partager une espérance au sein de la société.

Anne-Laure Virleux – On fait souvent l’analogie entre l’Église et la figure maternelle. Une mère doit nourrir, faire grandir ses enfants. Et je crois qu’aujourd’hui une partie des chrétiens n’attendent plus forcément une parole de l’Église en tant qu’« institution ». L’Église n’est-elle pas plutôt attendue pour créer les conditions nécessaires pour que nous, baptisés, nous puissions prendre la parole de manière formée et légitime dans la société ?

Mgr M. R. – C’est bien dans cet esprit que les évêques ont souhaité s’exprimer, sans chercher à confessionnaliser ni à cléricaliser le débat, mais en formulant des points d’attention pour nourrir la réflexion et l’interrogation de tous. Les questions qui assortissent chacun des sept chapitres visent à favoriser la discussion dans les différents groupes ecclésiaux qui souhaiteront la susciter, ainsi que la réflexion personnelle. Ce texte s’inscrit dans un contexte de formation, d’accompagnement et d’encouragement aux fidèles laïcs dans la responsabilité qui leur est propre de s’engager dans la cité.

Cécile Thévenin – Le texte est prudent et plus avisé que par le passé, ce qui est sage de la part des évêques. Il est difficile d’être en désaccord face à ces propos nuancés. Mais du coup, le rendu est un peu plat, comme si on se protégeait. On met tout au même niveau, en noyant la bioéthique, certes évoquée en premier mais sans trop de risques. Or, sur certains sujets, l’Église a un discours radicalement contraire à celui de la société. Une fois que les principes sont énoncés, l’Église soutient-elle vraiment ceux qui oseront s’engager à contre-courant sur ces sujets ?

Mgr M. R. – Certains chrétiens aimeraient qu’un texte de ce genre soit plus vindicatif sur les thèmes de la précarité, du mal-logement ou des migrants. D’autres voudraient qu’il soit plus tonique sur les questions de défense de la vie. Ce qui me semble important, c’est que tous les chrétiens prennent conscience de la richesse du principe d’humanité dans sa complexité et dans son unité. C’est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que justesse éthique et justice sociale ne doivent pas être opposées. Pour autant, nous disons les choses assez clairement. C’est par exemple le cas sur l’allongement du délai d’avortement qui constitue une véritable violence ou sur l’accompagnement vraiment respectueux de la vie finissante jusqu’à son terme naturel. Sur ce sujet, comme sur d’autres, les chrétiens ont raison d’être à contre-courant.

A.-L. V. – En introduction de votre texte, vous soulignez que c’est une occasion de débattre et de discerner. Il est difficile aujourd’hui d’avoir une voix contradictoire, ou même simplement d’ouvrir un débat, sans être stigmatisé. Comment pouvons-nous contribuer à un débat à la fois libre et respectueux dans une société qui l’est de moins en moins ?

Mgr M. R. – Les catholiques peuvent dire des choses fortes – et même à contre-courant avec le reste de la société – mais ils doivent s’exprimer avec respect et sérénité. La sérénité authentique, ce n’est pas la mollesse, mais la détermination paisible et durable.

A.-L. V. – Ne rien lâcher sur le fond, mais mettre les formes…

Mgr M. R. – Cet équilibre est difficile à tenir, j’en ai conscience. Il n’est atteignable que s’il est fondé sur une attitude spirituelle de communion avec le Christ qui a offert sa vie jusqu’à la mort en persévérant dans l’amour du monde où Il s’est incarné pour nous sauver.

G. B. – Mais les débats sont tellement difficiles aujourd’hui ! Les personnes à contre-courant font l’objet d’une violence dans les termes et les qualificatifs employés qui visent à les disqua- lifier. Il y a une brutalité dans la volonté de faire taire les gens. C’est particulièrement vrai pour certains candidats à l’élection présidentielle.

Mgr M. R. – Vous avez raison, les débats sont d’une extrême brutalité ! Les réseaux sociaux accélèrent et amplifient cette violence, mais la solution n’est pas d’ajouter de la violence à la violence. Dans cette élection, la première responsabilité des chrétiens est de faire échec à cette violence. Comment ? En prenant au sérieux les problèmes et en étant capables de dire que telle ou telle prise de position nous semble gravement inadéquate. Il existe de nombreux canaux pour le dire et pour le faire. Être dans le monde sans être du monde, c’est résister à cette surenchère de la violence superficielle tout en participant courageusement au débat. Les polémiques masquent les vrais débats. Certains chrétiens ne sont pas épargnés par ce travers de notre époque. Ils préfèrent parfois s’écharper à coups de formules et de mauvais mots plutôt que d’ouvrir des chemins de Salut.

C. T. – J’ai 28 ans et j’ai trouvé le document assez allusif sur les jeunes. Les 18-35 ans sont pourtant ceux qui votent le moins et ils ont payé le prix du confinement. Les catholiques dans cette catégorie sont très minoritaires. Ils sont pourtant l’avenir de l’Église.

Mgr M. R. – Un texte bref sur des sujets aussi variés est nécessairement trop allusif, et j’entends tout à fait cette remarque. Les jeunes ne sont pas que l’avenir de l’Église, ils en sont aussi le présent ! Il en est notamment question dans le septième chapitre, sur la transmission. Nous y évoquons les questions économiques et financières que pose la question de la dette laissée aux générations futures, mais également toutes les questions éducatives et le rapport de notre société à l’histoire dans le contexte contemporain de la cancel culture.

G. B. – Un grand nombre de chrétiens agissent depuis des années dans la société civile, avec beaucoup de tact et en mettant les formes. Cet investissement n’a pas empêché toutes les lois sociétales. Je considère que cette élection présidentielle arrive à un tournant de notre civilisation. Ce constat, de nombreux intellectuels le partagent comme Alain Finkielkraut, Michel Onfray ou Jacques Julliard. Il s’agit d’élire un président qui, nous l’espérons, inversera le cours des choses et mettra un terme aux idées perverses qui déstructurent notre société. Ces idées sont portées par des hommes qui sont nos ennemis.

Mgr M. R. – Mettre les formes, ce n’est pas faire preuve de pusillanimité ! Il n’y a aucune naïveté de notre part sur les forces contradictoires que nous rencontrons. Mais la réponse à ces forces contradictoires se trouve dans l’inventivité, le travail et l’énergie, et jamais dans un engagement violent. Il s’agit d’être profondément et personnellement engagé. Dans notre histoire politique récente, des transgressions éthiques ont pu être évitées grâce à l’engagement fort et enraciné de groupes de chrétiens déterminés. Je pense notamment à la révision des lois de bioéthique de 2010. Nous vivons en effet dans un contexte de rupture culturelle sans précédent vis-à-vis de l’anthropologie chrétienne. Je ne crois malheureusement pas que, dans le champ politique contemporain, on puisse attendre des améliorations immédiatement sensibles.

Seule une évangélisation large et profonde pourra changer ce contexte culturel et le rendre plus propice à ce que nous défendons. La première manière pour les chrétiens de contribuer à une transformation de la société est de vivre pleinement les valeurs qui leur viennent de l’Évangile. Le combat n’est pas que législatif, il réside aussi dans nos propres choix de vie.

A.-L. V. – En tant qu’évêque et ancien aumônier des parlementaires, pensez-vous que la voix des chrétiens est entendue ? On a effectivement l’impression que, malgré nos engagements, les choses avancent inexorablement dans le mauvais sens.

Mgr M. R. – Je ne voudrais tout de même pas que l’on oublie ces nombreux chrétiens qui sont engagés, de manière courageuse et ajustée, à différents niveaux dans notre vie politique et qui font avancer les choses dans le bon sens, même si ce n’est pas toujours spectaculaire. Les chrétiens ont été parmi les pionniers – et le demeurent encore – en ce qui concerne les soins palliatifs ou l’accueil et l’intégration des personnes handicapées par exemple. Sur ces sujets, leurs voix portent. Sur un certain nombre d’autres thématiques, j’ai plusieurs fois remarqué, malheureusement, que les chrétiens n’étaient pas assez créatifs dans leurs propositions. Il est important qu’ils s’engagent dans le champ politique, mais qu’ils le fassent en étant suffisamment formés pour ouvrir des chemins nouveaux. Sur un certain nombre de sujets, il n’y a pas d’autre limite à la capacité d’influence des chrétiens que leur énergie, leur créativité et l’intelligence collective dont ils peuvent faire preuve et qu’ils sont appelés à partager avec d’autres.

A.-L. V. – Le peuple des baptisés n’est peut-être pas suffisamment force de propositions parce qu’il ne se sent pas assez formé.

Mgr M. R. – J’ai souvent dit aux jeunes qui s’interrogeaient sur une éventuelle vocation politique : « Formez-vous de manière suffisamment riche pour ne pas en rester au niveau du café du commerce et enracinez-vous spirituellement. » C’est Dieu qui donne la force de vivre cet engagement ! Ensuite, il ne faut pas en rester aux paroles mais agir. Le premier degré de l’engagement en politique, c’est de prendre des initiatives de terrain.

C. T. – J’aimerais insister sur un risque que je perçois dans le texte des évêques : cette impression que l’Église est un peu à la remorque des pensées dominantes et des modes du moment. Hier, on parlait des travailleurs dans des termes messianiques. Aujourd’hui, ils ne sont plus à la mode et on lance des appels prophétiques pour les migrants. N’est-ce pas un peu facile d’avoir une parole consensuelle qui fait appel à des références à la mode sur la question de l’accueil des pauvres, des migrants ou de l’écologie ?

Mgr M. R. – Les migrants qui meurent noyés au large des côtes, ce n’est pas de la mode. C’est un drame dont nous ne pouvons pas nous affranchir ! Sur l’environnement, je ne crois pas que nous soyons à la remorque des idéologies dominantes quand une grande partie de l’écologie politique considère toujours que le judéo-christianisme est la racine des maux de la terre. Notre proposition d’écologie intégrale, qui place la personne humaine au premier rang des éléments de l’environnement à respecter, va à l’encontre d’une partie du mouvement écologique contemporain que les transgressions éthiques ne soucient guère. Autre élément sur lequel nous ne sommes pas en phase avec l’air du temps, c’est notre rapport à l’histoire. Le wokisme et la culture de l’annulation sont devenus très présents dans notre société. Dans notre texte, nous manifes- tons que la culture de l’annulation conduit en fait à l’annulation de la culture. Je ne crois vraiment pas que ce texte soit un texte de concession à la mode.

C. T. – Quand on s’est autoaccusés en parlant de responsabilité institutionnelle de l’Église concernant les abus sexuels, affirmant que « notre Église est un lieu de crimes graves, d’atteintes redoutables à la vie et à l’intégrité d’enfants et d’adultes »[discours de Lourdes, Ndlr], comment voulez-vous que les jeunes puissent s’exprimer de manière assurée comme catholiques ?

Mgr M. R. – Après le rapport de la Ciase, nous nous sommes demandé s’il était possible de prendre la parole pour le débat électoral. La situation de l’Église aujourd’hui en France appelle à une véritable humilité mais, en même temps, les évêques avaient le sentiment qu’ils manqueraient à leurs responsabilités s’ils ne rappelaient pas un certain nombre de points anthropologiques fondamentaux pour le débat politique. Le travail de vérité dans lequel nous nous sommes engagés est salutaire. C’est un travail que l’Église doit faire en son sein et que toute la société doit accomplir aussi. Notre détermination à faire de l’Église une maison sûre, et qu’elle soit perçue à l’avenir comme telle, sera source de crédibilité retrouvée et aussi de confiance pour les jeunes. Le travail de vérité dans lequel nous sommes engagés peut constituer un point d’appui pour l’engagement des chrétiens dans la société.

A.-L. V. – Sur la question des migrants, comment concilier cette tension entre, d’une part, la vision chrétienne de la charité et, d’autre part, l’impossibilité d’accueillir tout le monde dans de bonnes conditions ?

Mgr M. R. – C’est très juste d’employer le mot tension. On ne peut pas accepter que des personnes meurent noyées à quelques encablures de nos côtes comme on ne peut pas ignorer les conséquences de l’immigration sur le terrain : logement, intégration, éducation, insuffisante mixité sociale et culturelle de certains quartiers… Mais contrairement au débat politicien qui s’enferme dans des postures antagonistes – « bras durcis » contre « bras tendus » –, le chrétien ne peut se satisfaire de minimiser l’un ou l’autre aspect de cette tension. Il est appelé à faire en sorte de la rendre féconde, c’est-à-dire de la faire déboucher sur un travail de propositions et de solutions nouvelles, y compris dans la coopération avec les pays d’origine.

C. T. – Vous écrivez : « Les religions peuvent toujours être instrumentalisées par la violence qui habite le cœur humain et le mouvement fondamental de la religion ne peut se ramener à une quête d’identité particulière. » Ne néglige-t-on pas la soif d’identité des jeunes français ? Il faut comprendre la perception d’une large partie des jeunes, qui ont besoin d’avoir une Église fière d’elle-même pour qu’elle soit attractive dans une génération si déchristianisée. Les angoisses nouvelles, tant identitaires qu’écologiques, sont à prendre au sérieux.

Mgr M. R. – La fierté d’être chrétien est nécessaire, et les angoisses écologiques ou identitaires des jeunes sont légitimes. En revanche, pour cultiver cette fierté et répondre à ces angoisses, les jeunes et les moins jeunes ne doivent pas se contenter de slogans mais ont besoin de mener une réflexion de fond sur notre société en vue de prendre des engagements courageux. La responsabilité de l’Église est de leur faire goûter l’enthousiasme d’avancer en même temps sur un chemin d’ambition et d’humilité.

G. B. – Vous avez parlé d’humanité et de principe de réalité à propos des migrants. Je le traduis par la tension constante qui existe, pour nous chrétiens, entre la charité personnelle, religieuse (qui va jusqu’à l’amour et la prière pour les ennemis) et la charité politique. Mais cette dernière, la plus haute après la charité religieuse selon Pie XI, vise le bien commun. Si nous ne maîtrisons pas les flux migratoires, nous nous exposons à une perte progressive de notre identité, comme l’a dit plusieurs fois le cardinal Robert Sarah. Et ce n’est pas faire preuve de charité que de faire croire aux immigrés qui traversent la Méditerranée qu’ils trouveront le paradis en arrivant ici. Quand ils ne meurent pas en mer, ils campent le long des périphériques !

Mgr M. R. – Prenons garde de ne pas faire de la question migratoire la seule question posée à notre identité. Il existe toute une série de réalités : éducatives, culturelles, éthiques et sociales qui lui portent aussi atteinte. Sur la tension entre charité personnelle et charité politique, je suis tout à fait d’accord. Cependant, même si des personnes peuvent vivre dans une très grande précarité en arrivant en France, la préservation de la vie des personnes demeure toujours première.

G. B. – Sur les migrants et l’islam, il y a un peu d’angélisme de la part des évêques. La violence islamiste, elle est là , sous nos yeux. La journaliste de M6 qui a réalisé récemment un reportage sur Roubaix a été menacée de mort et est désormais sous protection policière !

Mgr M. R. – Je ne crois pas qu’il y ait d’angélisme chez les évêques. Notre ministère nous confronte constamment à la réalité du terrain. Nous prenons cette question très au sérieux, mais aussi dans toute sa complexité. En décembre dernier, une procession de fidèles de mon diocèse a été violemment prise à partie par des personnes à la rhétorique relevant de l’islam radical. Mais comment réagir avec justesse et sans simplisme à de telles situations ? Faut-il par exemple installer des caméras de surveillance devant tous les lieux de culte ? À titre personnel, j’estime important d’interroger l’opportunité de tels dispositifs et les risques d’une surenchère dans la surveillance. La dialectique entre sécurité et liberté ne peut être abordée avec simplisme. Il s’agit à nouveau d’entrer dans la richesse et la complexité du réel pour chercher des solutions efficaces et légitimes.

A.-L. V. – Le texte des évêques revient à plusieurs reprises sur le contexte pandémique dans lequel nous vivons depuis deux ans. À mon sens, l’Église n’a pas été au rendez-vous sur les questions d’espérance justement : trop de silences sur le sens de nos vies, sur la mort et la Vie éternelle. Trop de silences également sur les libertés auxquelles nous avons dû renoncer. Ne pensez-vous pas que l’Église doit être le garde-fou pour éviter les dérives d’une démocratie qui devient de plus en plus une technocratie sécuritaire ?

Mgr M. R. – Il faudra relire avec attention la manière dont nous avons vécu cette pandémie qui, je crois, constituera une étape significative, voire une rupture de notre histoire sociale et de notre histoire spirituelle. Je pense notamment à la question du rapport à la mort, au corps, à l’isolement, à la technologie, à la liberté, à la Vie éternelle. Peut-être avons-nous consenti trop vite à des décisions publiques qui n’étaient pas ajustées, même si nous devons aussi saluer l’engagement de bien des responsables durant cette période inédite. Les chrétiens sont des amoureux de la liberté, et nous sommes faits pour la glorieuse et éternelle liberté des enfants de Dieu, comme le dit saint Paul. Nous avons tous – car je rappelle que l’Église, c’est nous tous les baptisés ! – à être attentifs à la défense de la liberté dans une société qui risque de devenir, pour des raisons notamment technologiques, de plus en plus « orwellienne ».

A.-L. V. – Nous observons une recrudescence de l’abstention et une crise de confiance des citoyens envers notre classe politique (microcosme coupé des réalités quotidiennes et, de ce fait, de plus en plus discrédité) : quel est votre éclairage sur nos « élites dirigeantes » et comment dans ce contexte retrouver le sens du politique pour le citoyen lambda ?

Mgr M. R. – Comme évêque, je suis en contact avec de nombreux élus locaux et je suis impressionné par leur dévouement, leur connaissance des situations du terrain mais aussi les dispo- sitifs déployés pour répondre aux difficultés les plus vives. Ils constituent un trésor d’humanité pour notre pays. Sur un plan national, je comprends et je partage un certain découragement, pour ne pas dire un découragement certain, de nos concitoyens face à l’absence de vision suffisamment ajustée et profonde chez les responsables politiques. On en reste de plus en plus à quelques slogans lancés sur les réseaux sociaux pour faire du buzz sans proposition suffisante de fond. Les hommes et les femmes de qualité, de réflexion et d’expérience sont pourtant nombreux, chez les catholiques notamment. À nous tous de les encourager et de les aider à se faire entendre pour renouveler le débat politique. Les échéances électorales qui approchent sont importantes, mais c’est à un travail de très longue haleine, de réflexion et d’engagement renouvelé, que nous sommes appelés. Il est impressionnant et même un peu effrayant. Mais « l’espérance ne déçoit pas »…