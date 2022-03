Dans sa dernière lettre aux Amis de l’Abbaye de Lagrasse (février 2022), Mgr Emmanuel-Marie évoque le temps du Carême : “L’enjeu de tout Carême est de transformer notre médiocrité en vertu, de changer la douleur en joie, de passer de la mort à la Vie. Seul le Christ rend possible cette alchimie, si nous lui emboîtons le pas, si nous lui abandonnons nos faiblesses et nos péchés afin qu’il les transforme en sainteté par sa Croix et sa Résurrection”.

La lettre revient aussi sur les derniers travaux de l’Abbaye :