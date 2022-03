Clermont-Créans (XIIe) : l’église Saint-Symphorien vendue à un propriétaire privé ?

Dans une lettre ouverte au maire, le 2 mars dernier, l’association Clermont-Créans Patrimoine Vivant (CCPV), dans le sud de la Sarthe près de la Flèche, accuse le maire de vendre l’église Saint-Symphorien, classée MH et érigée au XIIe, à un propriétaire privé.

“Les vendredi 18 et 25 février, vous avez dit envisager de céder l’édifice lors de la vente du château de Créans. Vous dites vouloir ainsi faciliter la transaction au bénéfice d’un privé en lui donnant la possibilité d’acquérir aussi l’église“.

L’association rappelle que cette dernière a été restaurée pour près de 300.000 € de fonds publics et doit rester “accessible à tous et être mis en valeur pour que chacun puisse admirer la richesse architecturale de ce site qui a bénéficié de nombreuses subventions”.

On remarquera que la dimension cultuelle est totalement absente des débats.

Cette église avait bénéficié de premiers travaux en 2014, qui avaient occasionné des malfaçons, puis de nouveaux travaux de couverture en 2016. Elle date du XIe et avait été restaurée vers 1900. Elle se visite en récupérant la clé à la mairie.

Le maire, contacté, dément sans démentir : “Il n’y a pas de projet de vendre l’église […] Si le château était mis en vente et qu’une personne venait nous voir, en se disant prête à racheter la propriété à condition de racheter aussi l’église, on réfléchirait. Mais il y aurait des conditions, que le lieu soit sauvegardé et entretenu, accessible lors des journées du Patrimoine…“.

Néanmoins il souhaite “récupérer l’argent public [investi] Hors de question de laisser l’église pour moins de 300.000 euros; ça me paraît difficilement réalisable”.