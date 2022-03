Québec : un espace communautaire dans l’ex-église de Vieux-Pointe aux Trembles

A vendre depuis 2020 suite au déficit croissant de la paroisse et de la nécessité de coûteux travaux de rénovation des toits, l’église saint Enfant Jésus de Vieux Pointe aux Trembles, au Québec, deviendra un espace communautaire. Cette église remplace la précédente, du début du XVIIIe, qui avait été détruite dans un incendie en 1937, et autour de laquelle la commune était née.

“Un financement de 28 187$ accordé par Québec à la SDA permettra la réalisation d’une étude visant la création d’un «espace civique au bénéfice de la collectivité et de la communauté pointelière» au sein de cette église située dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles.

La SDA et le Diocèse de Montréal ont confirmé qu’un processus d’achat par bail emphytéotique d’une durée de 60 ans est en cours entre la Fabrique Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles et la SDA. Une transaction qui devrait normalement se conclure vers “la moitié du printemps”, selon la SDA. “À ce moment-là, on ferait une annonce officielle pour annoncer la transaction et en même temps, pour dévoiler la démarche qu’on veut mettre en place pour la réalisation du projet”, précise M. Ricci“.

A l’époque, la paroisse mettait en avant pour la vente d’une de ses deux églises (l’autre est saint-Marcel) les raisons financières : “la question était déjà sur la table depuis plusieurs années. Avec un déficit annuel moyen de 38 000$ qui s’accumule depuis 2012 et des besoins d’investir 330 000$ dans la rénovation des toits“.

