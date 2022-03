Restauration du patrimoine : on peut voter pour faire restaurer des oeuvres d’art

La commune de Saint-Abraham dans le Morbihan appelle à voter en ligne pour que sa statue de la Vierge du XVe soit restaurée – il s’agit en réalité d’un vote organisé par Allianz France et la Sauvegarde de l’Art Français, qui ont remonté des oeuvres d’art exceptionnelles (patrimoine mobilier) à restaurer un peu partout en France, dans des communes rurales ou semi-urbaines, et en ont sélectionné trois par région. Jusqu’au 11 mars, date de fin du vote, celle qui aura obtenu le plus de vote recevra un prix de 8000 € par Allianz France destiné à financer sa restauration – une oeuvre est retenue par région métropolitaine.

A ce jour, la Vierge de Saint-Abraham en Bretagne et le retable de Bernay Neuvy-en-Champagne (Sarthe) sont en tête dans les deux régions de l’Ouest. Pour les autres régions, voilà les oeuvres en tête.

Page du vote en ligne