Aubenas (07) : ils veulent entendre leurs cloches à nouveau

Il y a ceux qui déclarent la guerre aux cloches, et d’autres qui souhaiteraient les entendre à nouveau. Plusieurs habitants de Pont d’Aubenas ont lancé une pétition pour entendre à nouveau le son des cloches de leur église Saint-Jean-Baptiste, où les cloches se sont tues voilà six ans suite à une panne du programmateur.

Aujourd’hui, dans le clocher visiblement infesté de pigeons et laissé à l’abandon, une cloche sur trois est en état de marche. Ils souhaitent convaincre la municipalité de se lancer dans des travaux pour remettre les cloches en état de fonctionner.

Il ne s’agirait pas de travaux coûteux, selon un sacristain dans le Val de Loire : “mettre des grillages sur les abat-sons, depuis l’intérieur du clocher, vider le résultat de l’activité des pigeons et mettre des marteaux de volée à moteur ou linéaires, avec une centrale de programmation sous le clocher ou dans la sacristie, coûte moins de 5000 euros. On a eu une proposition pour électrifier notre clocher, avec un devis, et nous avons six cloches, dont une de 1007 kilos, avec une sacristie à 30 mètres du clocher“.

Source : Dauphiné Libéré