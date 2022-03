Mgr Claude Dagens, évêque émérite d’Angoulême, vient de publier un nouvel ouvrage intitulé Tout ce que j’apprends. Confessions croisées d’un chrétien et d’un citoyen. Ce ne sont pas les confessions d’un croisé mais les confessions croisées…

Il revient, à quelques semaines de l’élection présidentielle, sur les évolutions du monde, de la société et de l’Église durant presque huit décennies et met en garde contre les dangers d’un « catholicisme intransigeant » qui conduit à « adopter des postures exclusivement défensives et agressives ».

« Nous ne sommes pas assiégés. Nous n’avons pas à nous enfermer dans des citadelles, en nous repliant sur nous-mêmes et en redoutant les prochains assauts de nos ennemis. Nous sommes appelés à nous situer autrement dans ce contexte nouveau ».

Nous ne sommes pas, selon lui, comme le dit l’Evangile, des brebis envoyés à l’abattoir… Il est convaincu que

« la foi chrétienne demeure une source d’inspiration spirituelle et intellectuelle, et même une référence vitale qui touche aux racines de notre existence. Elle peut être “proposée” à la société actuelle d’une manière simple, enracinée dans notre humanité commune, surtout si nous n’employons pas le langage d’une “tribu” et si nous renonçons à nous imposer aux autres ».

L’académicien se désole pourtant du laïcisme ambiant :

« L’expérience chrétienne ou, si l’on préfère, le fait religieux chrétien est durablement inscrit dans notre histoire. Mais pourquoi cette mise à l’écart, aujourd’hui, de cette évidence culturelle et, plus que cette mise à l’écart, ce refus, parfois passionné, de toute inspiration religieuse ? »

Enfin, il appelle à ne pas s’inquiéter de la crise des vocations ou du nombre de baptisés. Disparaissons tranquillement :