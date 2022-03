Agenda: Pèlerinage à l’abbaye de Fontdouce (17) le samedi 26 mars

Un lecteur nous invite à relayer les informations pour ce Pèlerinage à l’Abbaye de Fontdoute (diocèse de La Rochelle et Sainte) organisé par le Chapitre des prêtres martyrs de l’île Madame et des Pontons de Rochefort (Notre-Dame de Chrétienté). L’abbaye se situe entre Cognac et Saintes (nord ouest de Cognac et nord est de Saintes).

Le pèlerinage de tradition se déroulera le samedi 26 mars au départ de l’Abbaye de Fontdouce à Saint Bris des Bois (17770). Il y aura deux parcours :

6 km pour les familles avec les enfants en bas âges

25 km pour les adultes et les enfants

Sans oublier la présence de voitures balais pour secourir les pèlerins en panne La messe sera célébrée dans la chapelle basse de l’abbaye de Fontdouce à 9h30 dans la forme extraordinaire du rite romain par M. l’Abbé Jean-Baptiste Texier du diocèse d’Angoulême. La marche commencera juste après la messe.

En fin de journée, de retour à l’abbaye, ceux qui le souhaitent pourront recevoir le scapulaire du Mont Carmel dans la chapelle basse ! Informations sur le site de Notre-Dame de Chrétienté