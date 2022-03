Landrienne (Québec) : l’église bientôt vendue à la mairie ?

Faute de fidèles, l’église Saint-Barnabé de Landrienne au Québec serait bientôt vendue à la mairie pour y installer des services municipaux, en gardant une petite partie pour le culte.

“La Ville de Landrienne tiendra mardi soir une rencontre publique sur l’avenir de l’église Saint-Barnabé.

La fabrique souhaite vendre l’édifice, dont la gestion et l’entretien deviennent de plus en plus difficiles avec la pandémie et la baisse de revenus.

Quand la pandémie est arrivée, on a tout coupé : plus de location de salles. Il y a même le bureau de poste dans le presbytère et le local pour les infirmières que la municipalité utilise. Avec la pandémie, on a tout fermé et on n’a [plus aucun] revenu, sauf un loyer pour une personne âgée. La première fois, c’était dur. Mais quand on a rouvert, on a remarqué une baisse importante de la fréquentation, de la peur peut-être. La deuxième fermeture, ça a été catastrophique pour nous autres : zéro revenu quasiment , raconte le président de la fabrique, Jacques Perron.

La solution, selon la fabrique, consisterait à vendre l’immeuble à la municipalité pour un dollar symbolique afin d’y installer des services municipaux tout en gardant une partie pour le culte.

Aux yeux de Jacques Perron, c’est là une façon de préserver le patrimoine bâti municipal“.

Source