Ouverture de l’Ecole Saint-Enfant-Jésus à Reims

Un lecteur nous informe de l’ouverture à la rentrée de Septembre de l’école du Saint-Enfant-Jésus à Reims. L’assistance spirituelle sera assurée par des chanoines de l’Institut du Christ Roi.

Une réunion de présentation aura lieu le 2 avril (prendre contact avec l’association).

École catholique fondée en 2022 par des parents, l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims a pour ambition d’éduquer en profondeur les élèves à la Foi catholique. Par la recherche du Beau, du Vrai et du Bien, l’école veut rendre les élèves capables de réfléchir et d’exercer leur libre-arbitre.

Par son projet éducatif, l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims délivre, avec professionnalisme, un enseignement complet et diversifié.

Cet enseignement entend établir un équilibre entre les domaines religieux, académique, sportif et artistique.

Ainsi, en complément de l’enracinement de la vie spirituelle des élèves, l’école se préoccupe du développement de leur intelligence, de leurs capacités physiques et de leurs dons artistiques en vue de leur formation intégrale.

Pour ce faire, l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims s’appuie sur son attachement à la liturgie traditionnelle de la Sainte Église et sur l’enseignement du catéchisme catholique.

La vie sacramentelle des élèves est développée grâce à des Messes célébrées régulièrement ainsi que par un accès facilité à la confession.

L’assistance spirituelle est assurée par des chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre dont la présence éduque les élèves à l’amour du sacerdoce catholique.

La pédagogie employée à l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims veut, en recherchant le bien de l’enfant, conduire chaque élève à donner le meilleur de lui-même, en développant le sens de l’effort et le goût du travail bien fait.

École hors contrat, l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims est attentive au choix des programmes pour garder un enseignement classique, structuré et chronologique, garantir les heures nécessaires dans les matières fondamentales.

Enfin, l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims veut être l’école de l’apprentissage du don de soi et du zèle missionnaire.

Par le témoignage de notre foi, de notre attachement à la civilisation chrétienne et à notre cher pays, la France, l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims entend, avec bienveillance, former des personnes droites et honnêtes participant à la société de demain et œuvrant pour le bien commun de celle-ci.

Cet état d’esprit habite les professeurs, le personnel et les élèves dans l’esprit de la famille salésienne.

Enfin, il concerne les parents qui contribuent au développement de l’école au-delà de leur participation financière. Premiers éducateurs de leurs enfants, les parents sont vivement appelés à participer à la vie de l’école et à apporter leur soutien aux professeurs dans un esprit de charité fraternelle car nous sommes une famille de familles.

Accueillante et bienveillante, l’école du Saint-Enfant-Jésus de Reims est aux cotés des familles qui font le choix d’y inscrire leur(s) enfant(s) pour maintenir l’unité de vie des familles, la cohérence entre l’école et l’éducation donnée.