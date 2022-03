Le Pape va consacrer la Russie et l’Ukraine au Coeur Immaculé de Marie

Le bureau de presse du sain Siège a annoncé que le Pape François allait consacrer la Russie et l’Ukraine au Coeur Immaculé de Marie le 25 mars prochain.

La cérémonie pénitentielle aura lieu dans la basilique Saint-Pierre.

En même temps, une cérémonie similaire sera célébrée au sanctuaire de Fatima par le cardinal Konrad Krajewski, d’origine polonaise et aumônier apostolique.

Espérons que ce dernier sera mieux inspiré qu’en 2020, lorsqu’il apportait son soutien aux travailleurs du sexe transgenre, et en 2021, lorsqu’il fut à l’initiative de l’accueil de 50 transsexuels migrants au Vatican et de leur vaccination, la veille de Pâques et le 24 avril.