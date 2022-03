Erquy (22) : quand Louise de Marillac guérissait un jeune Breton

Le blog la Banquise de Mortimer relate une guérison miraculeuse en Bretagne, survenue à Erquy en Côtes d’Armor le 18 février 1894.

“En 1886, Joseph-Marie Héleust [ou Helleut], dix ans, fils d’une famille de pêcheurs d’Erquy (Bretagne, Côtes-d’Armor), est pris d’une toux violente que rien ne soulage. Quelques mois plus tard, il est anémié et son oreille droite perd toute son acuité.

Dans les dernières semaines de 1891, l’oreille atteinte suppure et devient le siège de vives souffrances. Le diagnostic est alarmant : otite purulente incurable, accompagnée de perforation du tympan, ostéite et périostite dans la région mastoïdienne.

En juillet 1893, un œdème de la grosseur d’une noix apparaît dans la région latérale du cou. Gagné par la fièvre et l’insomnie, Joseph-Marie n’entend plus rien. Sa tête retombe sur l’épaule.

Trois médecins sont appelés à son chevet qui reconnaissent l’impossibilité de le guérir.

À cette époque, une Fille de la Charité d’Erquy, sœur Louise, lui rend visite. Le 18 janvier 1894, elle a une idée : implorer l’aide de Louise de Marillac, sa fondatrice. Peu après, on épingle une médaille de la sainte au béret de laine du jeune homme.

« Nous avons commencé une neuvaine, mon mari, mes deux enfants et moi. Les Filles de la Charité en firent une de leur côté. Mon fils est parvenu à s’endormir. Quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, je n’ai pas entendu ses gémissements habituels. Je l’ai cru mort. Dans mon effroi, je me suis approché de son lit et je l’ai secoué, et lui ai demandé comment il se trouvait.

— Je ne sens plus de douleur me répondit-il ; laisse-moi me reposer.

Il était environ sept heures du matin quand il s’est réveillé. Il avait faim. Toute trace de mal avait disparu : plus de suppuration ; la tête avait repris sa position normale. La guérison était complète et instantanée », témoigne la mère du miraculé.

Joseph-Marie dit à son entourage qu’il lui semblait “revenir du Paradis “.

Un tableau de cette guérison miraculeuse a été peint par Léon Hamonet. Il se trouve au presbytère d’Erquy après avoir été restauré en 2011.