Mgr Castex est-il évêque du diocèse de Valence ?

Après Famille Chrétienne, le règne de Mgr Castex s’étend au diocèse de Valence, qui a aussi du mal à comprendre le concept de séparation de l’Eglise et de l’Etat, et le fait que les rites ne doivent pas dépendre d’instructions gouvernementales – c’est aussi le cas des diocèses de Tours et de Chambéry qui ont interdit de longs mois la communion dans la bouche, pour d’obscurs motifs sanitaires.

Le diocèse de Valence, donc, indique les nouvelles prescriptions catholico-sanitaires :

“Voici les décisions prises par Monseigneur Michel pour le diocèse de Valence à partir du 14 mars 2022 :

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux fermés, et donc dans les Eglises lors des célébrations, ainsi que dans tous lieux où se déroulent des activités paroissiales.

Le passe vaccinal n’est plus exigé pour les rassemblements pastoraux dans les locaux paroissiaux.

Les fidèles retrouvent la liberté de communier dans la main ou dans la bouche, tout en gardant des mesures de prudence. A cet égard les ministres de la communion gardent la précaution du gel hydroalcoolique.

Il est bon de laisser un flacon de gel hydroalcoolique à disposition du public à l’entrée des lieux de culte et des lieux accueillant du public.

Le retour de l’eau dans le bénitier se fera à Pâques.

Il est fortement recommandé de continuer à appliquer des règles de bon sens et d’hygiène comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l’aération des locaux. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, et les personnes symptomatiques”

Le Christ n’était pas vacciné. Pourra-t-il à nouveau participer aux rassemblements pastoraux dans les locaux paroissiaux du diocèse de Valence ?

Même question pour le saint Esprit. Il serait peut-être temps que le diocèse de Valence redevienne catholique.