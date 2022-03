11è Pèlerinage Ad Petri Sedem (28 – 30 octobre 2022)

L’organisation du Pèlerinage Populus Sommurum Pontificum annonce son prochain Pèlerinage romain :

C’est avec un grand plaisir que je vous confirme que le 11ème pèlerinage Ad Petri Sedem, se déroulera les 28, 29 et 30 octobre prochains.

– , avec nos traditionnelles vêpres au Panthéon ;

– , par notre procession vers saint-Pierre, précédée d’un temps d’adoration, pour la célébration à l’autel de la Chaire à 11h30 ;

– , par la messe du Christ-Roi, notre cérémonie de clôture, à 11h, à la Trinité des Pèlerins.

Par ailleurs, à l’occasion de ce pèlerinage, Oremus-Paix liturgique organisera comme lors de chaque année une rencontre à l’Augustinianum durant la journée du 28 au cours de laquelle interviendront l’Abbé Claude Barthe, Trinidad Dufourq, don Nicola Bux, Peter Kwasniewski, Ruben Pereto et Christian Marquant.

Dés maintenant nous allons communiquer avec tous nos amis notamment en mettant ces informations en ligne sur notre site https://fr.summorum-pontificum.org/

Il me semble que nous devrions faire un effort particulier cette année pour faire venir de partout le plus possible de prêtres et de fidèles. Je vous remercie par avance de toutes les publicités que vous pourrez faire afin que le plus grand nombre de participants retiennent ces dates dans leurs agendas.

Dans cette attente je vous assure de mes prières, et me confie aux vôtres.

Christian Marquant