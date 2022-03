Changement à La Croix ?

Le changement de ligne éditoriale du quotidien officieux de la CEF, il ne faut pas trop y compter. En revanche, La Croix cherchez à développer son empreinte numérique. Nommés en juillet à la tête de La Croix, le directeur général Philippe Colombet, le directeur de la rédaction Jérôme Chapuis et son adjointe Anne- Bénédicte Hoffner, négocient avec la société de développement de système éditorial (CMS ou Content Management System) Stibo DX pour avoir en 2023 le même outil de gestion de contenus que le New York Times et La Voix du Nord.

Cette transition technique, pilotée par le rédacteur en chef du numérique Pierre Allais, vise à fidéliser les abonnés numériques. Le patron de Bayard, Pascal Ruffenach, veut dépasser la barre des 100 000 abonnés d’ici à l’été 2023. La Croix et son hebdomadaire en comptent 85 000 aujourd’hui, dont seulement 25 000 sur le numérique.