Neuvaine pour que les évêques du monde entier s’unissent au pape pour la consécration de la Russie au Cœur Immaculée de Marie

Jeanne Smith a traduit le communiqué de Mgr Schneider qui invite à prier une neuvaine (du 17 au 25 mars) pour que les évêques du monde entier s’unissent au pape pour la consécration de la Russie au Cœur Immaculée de Marie :

Communiqué de Mgr Athanasius Schneider

Le Saint-Siège a annoncé que le pape François consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie le vendredi 25 mars, en la fête de l’Annonciation, au cours d’un office pénitentiel à 17 heures dans la basilique Saint-Pierre. Cette nouvelle devrait remplir tous les catholiques d’une joie profonde, de consolation et d’encouragement, et nous espérons qu’elle apportera également joie et réconfort à nos chers frères et sœurs orthodoxes de Russie et d’Ukraine. Comme nous le savons par la demande de la Vierge à sœur Lucie, le Pape doit inviter tous les évêques à s’unir à lui pour faire cette consécration. Nous espérons que, même en l’absence d’une invitation formelle du Pape, de nombreux évêques s’uniront à cet acte de consécration. À une époque où l’Église et le monde traversent une crise spirituelle sans précédent, l’acte collégial commun de consécration au Cœur Immaculé, accompli par le Pape en union avec les évêques du monde entier, sera un instrument puissant pour que la Providence divine déverse ces grâces spéciales dont l’Église et le monde ont un besoin si urgent.