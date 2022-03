Liberté de la messe traditionnelle : une lettre remise à la nonciature ce 19 février à Paris

“Nous remettrons ce jour-là une lettre à la nonciature pour appuyer notre demande de liberté en faveur la liturgie traditionnelle. Nous accompagnons dans la prière la marche des Mères de Prêtres qui disent la messe traditionnelle, appelée « la Voie Romaine », et qui sera parvenue samedi à l’abbaye ND de Triors. Nous nous unissons aussi à l’initiative “La France prie” organisée par des laïcs catholiques qui promeuvent la récitation du chapelet pour la France : la forme de ces pieuses “manifestations” est semblable à la nôtre (plus de 2740 chapelets sont ainsi récités chaque semaine, publiquement, dans notre pays). Mais nous accompagnons d’abord les courageux fidèles parisiens qui eux aussi se réunissent chaque semaine pour, en disant le chapelet, pour prier et protester contre les suppressions de messes à Paris : à Notre-Dame du Travail, le dimanche à 18h (paristradition[@]gmail.com), à Saint Georges de La Villette, le mercredi à 17h, à Saint François Xavier/ND du Lys (où se récite aussi à 19h 30, un chapelet pour la France), et devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame”.