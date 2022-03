L’actualité internationale a quelque peu éclipsé tout le reste, y compris la politique, mais l’initiative La France Prie continue avec plus de 2400 chapelets chaque mercredi et une soixantaine les jeudis, vendredis et samedis.

Le pass sanitaire ayant été levé, un certain nombre de chapelets prient désormais pour la paix ou la consécration de la Russie et de l’Ukraine prévue par le Pape François le 25 mars prochain.

Carte des chapelets

