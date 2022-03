C’est une anthologie. Cette année, pour le carême, le CCFD-Terre Solidaire propose un chemin de croix revisité autour de l’écologie intégrale. Intitulé Un Monde Nouveau, il s’agit d’une compilation de regards croisés qui interpellent, interrogent et inspirent, quelle que soit notre spiritualité. Une opportunité de partager, de méditer et de s’engager à changer de mode de vie, pour permettre aux générations futures de vivre en paix sur une planète préservée.