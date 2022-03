L’été en chrétienté avec la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier

25 au 29 juillet – Session pour jeunes familles et fiancés en Normandie

Formation sur la doctrine et la pratique du mariage par Dominique et Jacinthe Boily. Parents de 12 enfants, ils vous partageront leur riche expérience et leurs réflexions d’époux et d’éducateurs (ils ont fondé une école hors contrat et un mouvement scout au Canada).

L’après-midi, libre organisation de votre temps en groupe ou en famille : discussions et entretiens, promenades (la région autour de Mortain est très belle : vallonnée et boisée), jeux, sorties, etc. En fin d’après-midi : conférence spirituelle par le Père Jourdain-Marie. Messe, chapelet et complies tous les jours. Plus d’informations