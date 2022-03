Le 4è Pèlerinage nocturne pour la France et pour l’Eglise jusqu’à Notre-Dame de Fourvière aura lieu dans la nuit du 25 au 26 mars prochain. Le Pèlerinage est accompagné par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre (Lyon). La messe de clôture sera célébrée à 8h30 à la Collégiale Saint-Just (Lyon Vè). Les deux dernières éditions n’avaient pu avoir lieu. En cette période d’élection, il est plus qu’utile et nécessaire d’aller prier pour notre pays.

Inscription Pélé de nuit pour la France