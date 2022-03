31è anniversaire du rappel à Dieu de Mgr Marcel Lefebvre

Comme nous l’écrivions l’an passé… Il est certain que les fidèles attachés à la tradition de l’Eglise, quel que soit le chemin qu’ils ont choisi, lui doivent beaucoup. Si Mgr Marcel Lefebvre n’a pas été le seul à s’élever et à faire face à la tempête qui a secoué l’Eglise dans les années 1960-1970… il a apporté une contribution majeure voulant conserver mais aussi transmettre le patrimoine liturgique et doctrinal qu’il avait reçu, ce trésor de l’Eglise qui a nourrit les âmes pendant des siècles. Deo gratias.

Extrait de l’homélie du 23 septembre 1979 (Jubilé sacerdotal) de Mgr Lefebvre

Je terminerai, mes bien chers frères, par ce que j’appellerai, un peu, mon testament. Testament, c’est un bien grand mot, parce que je voudrais que ce soit l’écho du testament de Notre-Seigneur, novi et aeterni testamenti.

« Novi et aeterni testamenti », c’est le prêtre qui récite ces paroles à la consécration du précieux Sang. « Hic est calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti », l’héritage que Jésus-Christ nous a donné, c’est son Sacrifice, c’est son Sang, c’est sa Croix. Et cela est le ferment de toute la civilisation chrétienne et de ce qui doit nous mener au ciel.

Aussi je vous dis:

Pour la gloire de la Très Sainte Trinité,

pour l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

pour la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie,

pour l’amour de l’Eglise,

pour l’amour du pape,

pour l’amour des évêques, des prêtres, de tous les fidèles,

pour le salut du monde,

pour le salut des âmes,

gardez ce testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ!

Gardez le Sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ!

Gardez la messe de toujours!

Et vous verrez la civilisation chrétienne refleurir, civilisation qui n’est pas pour ce monde, mais civilisation qui mène à la cité catholique, et cette cité catholique, c’est la cité catholique du ciel qu’elle prépare. Elle n’est pas faite pour autre chose, la cité catholique d’ici-bas, elle n’est pas faite pour autre chose que pour la cité catholique du ciel.

Alors en gardant le Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en gardant son Sacrifice, en gardant cette messe, messe qui nous a été léguée par nos prédécesseurs, messe qui a été léguée depuis les Apôtres jusqu’à aujourd’hui – et dans quelques instants je vais prononcer ces paroles sur le calice de mon ordination, et comment voulez-vous que je prononce, sur le calice de mon ordination, d’autres paroles que celles que j’ai prononcées il y a cinquante ans sur ce calice, c’est impossible, je ne puis pas changer ces paroles – alors nous continuerons à prononcer les paroles de la consécration, comme nos prédécesseurs nous l’ont appris, comme les papes, les évêques et les prêtres qui ont été nos éducateurs nous l’ont appris, afin que Notre-Seigneur Jésus-Christ règne et que les âmes soient sauvées par l’intercession de notre Bonne Mère du ciel.