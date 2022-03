Créée en 2001, l’Institut Croix des Vents compte un collège et un lycée de garçons… mais aussi une école primaire ouvertes pour répondre à une demande plus locale. Les inscriptions ne cessent d’augmenter… et il faut s’agrandir. L’ensemble de l’établissement compte plus de 200 élèves, une vingtaine de professeurs laïcs et 7 prêtres présents en permanence (Fraternité Saint-Pierre).

Soutenir l’Institut Croix des Vents