Les chanoines de l’Institut du Christ Roi de Lille (Eglise Saint-Etienne) et de la Chapelle d’Armentières (Chapelle Notre-Dame de Fatima) propose une récollection de Carême pour tous les 2 et 3 avril. La récollection sera prêchées par le RP Ceslas-Marie, Fraternité Saint-Vincent Ferrier, le frère Jacques, FSVF et le chanoine de Beaurepaire.

Renseignements et inscriptions