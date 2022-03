L’Institut du Christ Roi au Gabon

Mgr Gilles Wach, Prieur général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (ICRSP), a effectué une visite de plusieurs jours des missions de l’Institut au Gabon. Les contraintes sanitaires avaient empêché toute visite depuis plus 2 ans. Il a visité la paroisse Notre-Dame de Libreville, l’école Notre-Dame d’Ibékélia (Libreville), mais aussi l’école Saint-François de Sales (Mouilla) et la mission de Mouilla où a été fondé l’Institut du Christ Roi en 1990. Mgr Wach a enfin rencontré différentes personnalités politiques et religieuses du pays.

A l’issue de cette visite, le chanoine Bergerot, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, annonçait que l’Institut du Christ Roi érigeait les apostolats du Gabon en nouvelle province de l’Institut.

Visite à Mouila, berceau de la fondation l’Institut

Ecole Saint-François de Sales (Mouila) ICRSP Gabon (facebook)