Communiqué de la FSSPX à propos de la rencontre avec le Pape en février

La Fraternité Saint-Pie X avait peu communiqué jusqu’ici sur la rencontre entre le Pape François et l’abbé Davide Pagliarani, Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pie X. Elle vient de publier un communiqué daté du 26 mars à ce sujet (FSSPX Belgique).

Déclaration officielle

Le mardi 8 février 2022, Don Davide Pagliarani, Supérieur général de la Fraternité Saint Pie X (FSSPX), s’est rendu à Rome. A cette occasion, il a eu une rencontre personnelle avec le Pape François qui l’a reçu en audience privée pendant environ une demi-heure.

La conversation informelle a été très courtoise et a donné au Supérieur général l’occasion de se présenter au Saint-Père, qu’il rencontrait pour la première fois. Cette rencontre a permis de montrer que la FSSPX n’a d’autre but que de servir l’Eglise au milieu de la crise actuelle. L’abbé Pagliarani a eu l’occasion de faire comprendre au Pape que tout ce que la Fraternité fait est seulement dans ce but. De bons souvenirs mutuels de l’Argentine ont également été échangés.

Cette visite du Supérieur Général au Saint-Père correspondait à un souhait de longue date mais qui n’a malheureusement pas pu se réaliser avant longtemps en raison des circonstances de ces derniers mois.

Ne manquons pas de prier pour les autorités ecclésiastiques et surtout pour le Pape François. Grâce à ces prières, que la Tradition catholique retrouve tous ses droits dans l’Église, afin que le plus grand nombre d’âmes puissent en bénéficier et réaliser leur salut éternel.