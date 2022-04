Les Frères de Saint-Jean vendent leur maison de formation à Saint-Jodard

Après 38 ans de présence dans le département de la Loire, les Frères de Saint-Jean décentralisent leurs lieux de formation en Europe, Asie, Afrique et Amériques, c’est pourquoi, depuis 2021, ils cherchaient les futurs acteurs de ce lieu spirituel, lieu de référence pour le doyenné.

Le lundi 14 février dernier, étaient rassemblés autour du notaire, frère François-Xavier Prieur général des Frères de Saint-Jean, frère Paul André prieur de Saint-Jodard depuis 2019, et le Père Olivier Nguyen, président de l’Institut Alliance Plantatio. Cette signature a été suivie d’une messe et d’un repas fraternel, dans la simplicité, avec quelques étudiants, soutiens et amis.

Comme le Prieur général l’avait annoncé, tous les moyens ont été pris pour que la maison de Saint-Jodard, où la Congrégation a eu son studium de philosophie et un noviciat pendant 38 ans, reste un lieu de prière et de vie chrétienne.

Plusieurs candidats se sont présentés, et les divers projets ont été examinés par le Conseil. Lors du dernier Conseil du Prieur général, la décision fut prise de céder le bail de Saint-Jodard à l’Institut Alliance Plantatio fondé par le père Olivier Nguyen du diocèse de Toulon. Cet institut propose une formation chrétienne intégrale, missionnaire et théologique à de futurs professeurs d’écoles catholiques. L’Institut Plantatio prévoit déjà une extension de son activité et aimerait fonder une école primaire sur place. Cette organisation existe depuis quelques années dans le diocèse de Toulon. Quelques étudiants de l’Institut Plantatio avec leur Président, le Père Olivier Nguyen, se sont installés à Saint-Jodard au mois de janvier pour vivre une période de transition avec les frères qui étaient encore sur place.

Le fait que cet institut soit dirigé par un prêtre garantit que l’Eucharistie continuera à être célébrée dans la chapelle de Saint-Jodard et c’est aussi le vœu des membres de l’Alliance Plantatio de chercher à maintenir Saint-Jodard comme un lieu de culte et un centre où les personnes puissent vivre leur foi et recevoir une formation chrétienne. Qu’ils écrivent la suite de l’histoire de Saint-Jodard et que le Seigneur les bénisse !

Quelques rappels historiques