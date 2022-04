Paix Liturgique rencontré par le Nonce Apostolique en France

Dans sa dernière communication Paix Liturgique évoque le rendez-vous de ses représentants avec Mgr Migliore, nonce apostolique, en début de semaine :

Nos représentants reçus longuement et fraternellement par Mgr Migliore, nonce apostolique, mardi matin, ont pu nous exposer la teneur de leurs propos très francs et directs, de même que celle des réponses du représentant du pape en France.

Il est ainsi confirmé que l’offensive lancée contre la liturgie traditionnelle par le motu proprio Traditionis custodes réinterprète idéologiquement le motu proprio Summorum Pontificum : selon les autorités romaines, d’une part, Summorum Pontificum n’accordait qu’une tolérance provisoire aux fidèles attachés à cette liturgie dans le but de le mener progressivement vers la liturgie réformée, et d’autre part, la seule lex orandi n’est autre que celle de la liturgie nouvelle.

De leur côté, nos représentants ont fortement montré que les catholiques attachés à cette liturgie étaient déterminés à défendre la célébration de la liturgie traditionnelle, messe et sacrements, au sein même des paroisses et des diocèses, sans se laisser réduire à un ghetto marginal auquel on accorderait quelques droits sacramentels. Ce n’est pas au reste Summorum Pontificum que nous défendons, ni le respect de droits contractuels qui nous auraient été concédés, mais la liberté pleine et entière de la messe et des sacrements traditionnels comme pleinement et entièrement catholiques. Nos deux représentants ont fait respectueusement mais clairement entendre que nous étions prêts à appliquer la consigne du pape François : il faut savoir, quand il y a lieu, « mettre le bazar ».