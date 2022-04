Coup de barre à droite à Rodez ?

Depuis la promotion de Mgr Fonlupt à Avignon en juin 2021, le diocèse de Rodez attend son nouvel évêque. Ce siège est réservé à un nouvel entrant dans le collège épiscopal.

Le père Daniel Boby a été élu administrateur diocésain du diocèse de Rodez et Vabres dans l’attente d’un nouvel évêque dans les meilleurs délais. Délais qui commencent à courir.

Il faut dire que le nonce a fort à faire entre Paris et Grenoble.

Mais d’après certaines indiscrétions, il semble que Mgr Migliore ait trouvé la perle rare, qui accepte de reprendre ce diocèse rural en fin de vie. Le département de 276 000 habitants possède 304 communes dont seulement quatre dépassent les 10 000 habitants : Rodez, Millau, Villefranche de Rouergue et Onet le Château. Ces communes sont réparties sur 36 paroisses regroupées en 8 doyennés. Et le nom qui circule serait légèrement plus conservateur que son prédécesseur. Mais il faut dire que ce n’est pas très difficile.

[email protected]