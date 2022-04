Favoriser la communion avec les LGBT…

La sœur Xavière Nathalie Becquart, sous-secrétaire du Synode, a reçu en ligne le 3 avril un public composé principalement de “catholiques LGBTQ”, lors d’un évènement parrainé par New Ways Ministry. Elle leur a déclaré :

“Le but d’un synode est de favoriser la communion et de construire un consensus”. “Si nous nous écoutons vraiment les uns les autres… si nous écoutons profondément, nous discernerons comment le Saint-Esprit appelle l’église à aller de l’avant.”

Le directeur exécutif de l’organisation, Francis DeBernardo, a qualifié d’historique le fait qu’un fonctionnaire du Vatican s’adresse à un public LGBTQ. L’organisation suit le développement théologique dans les domaines de la sexualité et du genre et vise à construire des ponts entre la communauté LGBTQ et les institutions au sein de l’Église catholique.

Robert Shine, directeur associé de New Ways Ministry, a déclaré :

« Une partie du processus synodal consiste à redécouvrir l’Église en tant que communauté dans laquelle nous devons tous être les protagonistes. Les familles LGBTQ cherchent à faire exactement cela ».

Sœur Becquart a ouvert son exposé en écoutant. « Une église qui écoute est une église qui commence par écouter ». Puis, elle a demandé aux participants de prendre une minute de silence pour “penser” et “réfléchir” sur un mot ou une image qui décrivait le mieux “ce qu’est la synodalité pour vous dans l’église”. Elle a ensuite invité les participants à partager cela dans la zone de discussion Zoom. Leurs mots ont afflué : « discernement », « dialogue plein d’espoir », « ouverture », « responsabilisation », « unité », « écoute authentique, « prise de contrôle par la base », « excitation », « humilité », « engagé », « connexion, « communauté », « diversité », « accueil », « compréhension », « acceptation », « affirmation », « écoute avec nos cœurs » et « respect des laïcs ».

Elle a attiré l’attention des participants sur la première phrase du document préparatoire du synode : “L’Église de Dieu est convoquée en synode”. Ces mots soulignent la nécessité d’écouter tout le monde, “en particulier ceux qui ont le sentiment de ne pas avoir de voix, ceux qui sont en marge”, a-t-elle déclaré. Sauf les traditionalistes.