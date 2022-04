Les vautours se réunissent près des cadavres. En temps d'#élections ils en demandent toujours plus : #euthanasie, #avortement, #suicide assisté. La mort encore et encore. Où sont les vivants ? Avec le Christ "en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes"

— Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) April 7, 2022