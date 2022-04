Bondy, Romainville, Vitry : les pilleurs d’église arrêtés

Des pilleurs d’église d’origine roumaine, déjà connus pour d’autres cambriolages ailleurs en Europe, ont été arrêtés ce 6 avril et inculpés pour les vols avec effraction et les profanations des églises de Bondy, Romainville et Vitry en début d’année.

Ils ont aussi sévi à la cathédrale de Grenoble en février dernier – vol dont le diocèse n’a pas fait état, mais qui a été signalé par un liseur du Forum Catholique : “vol à la cathédrale de X en France la semaine dernière. Les voleurs ont eu toute la nuit pour le vider de son argent. Une grosse somme aurait été dérobée. D’après mon informateur le montant serait conséquent et il ne faut pas que ça s’ébruite !!! Petit indice, le siège épiscopal est actuellement vacant“.

“Les deux gardés à vue, des Roumains nés en 1980 et en 1998, sont soupçonnés de “vols par effraction en bande organisée”. D’autres personnes sont encore recherchées. Outre la cathédrale de Grenoble, les églises volées se situent dans le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et à Paris“, indique l’AFP.