Professions chez les Adoratrices du Coeur Royal

Le 25 mars, fête de l’Annonciation de la Sainte Vierge, Sœur Karen-Marie de Notre-Dame du Cénacle (France), Sœur Jacinthe-Marie de Jésus et du Cœur Immaculé (Wausau, Etats-Unis), et Sœur Marguerite-Marie de la Passion du Souverain Prêtre (Kansas City, Etats-Unis) a prononcé leurs premiers vœux de pauvreté, chasteté, et obéissance.