“Messeigneurs, souvenez vous du vase de Soissons !!” ou plutôt “Messeigneurs, souvenez vous de Saint-Louis du Port-Marly !!”.

Ici et là, on nous remonte des restrictions présentes ou futures, des interdictions et des exclusions. En quelques mois, nos Evêques et les plus hautes instances romaines ont décidé de nous exclure de l’Eglise catholique. Dans plusieurs diocèses français, on supprime des messes traditionnelles, on supprime les sacrements pour nos enfants, on interdit des messes de mariage avec la messe traditionnelle, on exclue des communautés… Cela n’est plus acceptable. Nous ne resterons pas les bras croisés. A l’inverse, le désordre liturgique, mais aussi moral, continue voire s’emplifie sans aucune réaction de nos évêques. Les églises se vident, l’Eglise de France est montrée du doigt pour sa gestion calamiteuse de certaines affaires.

En 1988, nous avons fait le choix de Rome, il y a eu beaucoup de promesses… certaines n’ont pas été tenues… et sur les autres, les évêques et Rome reviennent dessus aujourd’hui ! Le Pape Benoit XVI avait ramené la Paix dans l’Eglise… en réconciliant l’Eglise avec son histoire et avec son patrimoine liturgique. Il a été décidé en juillet dernier de réouvrir les blessures du passé, de diviser en nous refusant ce droit à vivre paisiblement notre Foi avec la liturgie traditionnelle dans l’Eglise et en union avec nos Evêques.

Nous appelons nos évêques et le Pape à leur responsabilité. Sans dialogue, nous arriverons à une impasse qui aura de lourdes conséquences.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat !

NB : Messe des Rameaux à Port-Marly en 1987, regardez particulièrement à partir de la 24è minute