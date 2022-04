Marché de Printemps de l’Ecole Sainte-Philomène (Saint-Grégroire) les 5 et 6 mai 2022

L’Ecole Sainte-Philomène de Saint-Grégoire (Rennes) organise un marché de printemps les 5 et 6 mai à l’école (13 route de la Fouinardière à Saint-Grégoire).

L’Ecole cherche également des soutiens (Lettre aux Amis de Mars 2022)

Notre école Sainte Philomène a été fondée en 2003 par quelques parents soucieux de transmettre à leurs enfants un enseignement complet, permettant de développer la personnalité, l’intelligence et la foi en totale harmonie.

Depuis, la direction AFEPIV propose un service aux familles, avec un esprit et des spécificités qui constituent son caractère propre. […]

L’école Sainte Philomène offre ainsi une opportunité d’éducation différente à Rennes de la Petite Section à la 3ème.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir ce cadre à 195 élèves cette année. Mais, tout cela a un coût non négligeable et, l’équilibre financier de l’école n’est pas au rendez-vous,le montant des scolarités ne nous permettent plus de couvrir tous nos frais.

Comme vous le savez déjà, une école privée hors contrat, comme l’école Sainte-Philomène,ne peut fonctionner sans bienfaiteurs, sans vous. Elle ne reçoit aucune aide de l’état. Les scolarités, supportées parles familles, ne représentent que80% des recettes de l’école.