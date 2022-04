Le dimanche des Rameaux au Monastère Saint-Benoît de Brignoles (Photos)

Les frères du Monastère Saint-Benoît de Brignoles ont célébré la fête des Rameaux (Horaire de la Semaine Sainte au Monastère).

On pourra également lire la dernière lettre aux Amis du Monastère :

Usquequo Domine : Jusqu’à quand, Seigneur ?

Pas moins de sept fois dans le psautier cette plainte d’angoisse monte vers Dieu. Pas moins de sept fois dans la semaine, nous répétons cet appel insistant dans l’Office Divin : Jusqu’à quand, Seigneur, votre peuple doit–il endurer ceci ?

Les psaumes sont une instruction dans la réalité de leur prière : un piétisme en carton ne retient nullement la peur ni ne tait la colère dans les circonstances où ceux qui aspirent à la fidélité à Dieu se trouvent eux–mêmes. Leurs pleurs sont urgents et réels ; les dangers qu’ils rencontrent sont concrets.

De même en va leur foi, car lorsqu’ils sont aux abois, ils appellent au bon Dieu en sachant que, dans leurs épreuves, Il peut intervenir et le fera. En effet, alors que le psalmiste pleure tout haut de douleur et d’affliction, sa plainte est entendue. Par la persévérance dans la vraie prière en dépit des embûches, il parvient à chanter de la miséricorde divine, réjoui par la victoire de Dieu, à l’instar de l’Église qui a adjoint le Gloria Patri au chant de chaque psaume.

Le Carême est imminent ; il est temps de faire pénitence pour nos péchés, mais le jour de Pâques arrivera. Puissions–nous obtenir la grâce de la persévérance en veillant jusqu’à cette aurore de gloire !

Dom Alcuin, Prieur