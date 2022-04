Le Mans : le son et lumière Lucia à la Visitation du 13 au 18 avril

Pour la Semaine Sainte, le son et lumière Lucia – basé sur les oeuvres du peintre nantais Alain Thomas, connu pour être projeté sur les cathédrales de Nantes et Angers à Noël – migre au Mans où il sera projeté à la Visitation du 13 au 18 avril prochain.

Du mercredi 13 au lundi 18 avril 2022 à Là Visitation au Mans, cinq représentations d’une durée de 13 minutes chacune sont proposées, entre 20h30 et 22h45, toutes les demi-heures à : 20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30.

LUCIA est le fruit de l’imagination et de la volonté de François- Xavier Vandanjon et Wilhem Thomas, les fondateurs du spectacle. De leur rencontre avec la société rennaise Spectaculaires– Allumeurs d’Images, est née l’idée de proposer un spectacle nocturne de grande qualité, au croisement de l’œuvre artistique et de la prouesse technique. Le premier spectacle a eu lieu sur la façade de la cathédrale de Nantes en 2014 – cathédrale qui a de nouveau été illuminée en 2021 malgré l’incendie et la bâche disposée sur la verrière de la façade, au-dessus de l’orgue détruit. Depuis, d’autres spectacles lumineux ont eu lieu en Bretagne, en France et en Belgique en 2020.