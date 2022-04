Sherbrooke (Québec) : encore une église catholique à vendre

Après l’église Sainte-Famille qui sera transformée en bibliothèque, c’est l’église de la Résurrection du Christ de Sherbrooke (Québec) qui est mise à vendre, les soumissionnaires devant répondre d’ici le 5 mai et doivent préciser l’usage ultérieur du bâtiment. Les raisons sont les mêmes qu’ailleurs – chute du nombre de fidèles et déficit structurel de la paroisse depuis 2015, aggravé par le vieillissement et le Covid.

La Tribune indique : “L’église La-Résurrection-du-Christ est située au 1281 rue Grégoire à Sherbrooke.Dans les derniers mois, des églises ont été mises en vente notamment dans le Canton de Melbourne et à Bromptonville“.

Dans le canton de Melbourne, une église presbytérienne de 1841 a en effet été mise en vente 349.000 dollars canadiens. Bien que restaurée en 2017, elle ne compte plus que 6 à 7 paroissiens qui ne peuvent plus s’en occuper. Par ailleurs à Compton, l’ancienne église Saint James, qui date de 1886 et est désaffectée depuis des années, devrait être détruite à la demande de la mairie pour être remplacée par des logements locatifs.

Sic transit…