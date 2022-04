L’Étoile du Matin a été fondée en 1947 par le RP Tharsice Rhomer, capucin. Elle fut d’abord un centre de plein air, puis une école primaire en 1956 et Collège d’Enseignement Technique en 1961. En 1979, l’Étoile du Matin devient une école secondaire d’enseignement. Aujourd’hui, des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X assurent l’aumônerie et la direction de groupe scolaire (Ecole, Collège et Lycée) pour garçons.

L’Etoile du Matin fêtera ses 75 ans d’existence le 26 juin prochain.

Etoile du Matin