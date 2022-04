Agenda : Session saint Thomas d’Aquin 2022 (FSSPX)

La Fraternité Saint-Pie X propose une session thomiste du 15 au 17 juillet 2022 à Châteauroux (36)

Session annuelle de formation à la pensée réaliste

Vos questions ne trouvent pas de réponses ?

Vous voulez apprendre à bien penser ?

Vous voudriez comprendre les causes profondes des grands problèmes actuels ?

Vous cherchez une analyse de la pensée moderne, adaptée à votre niveau de connaissance ?

Aujourd’hui plus que jamais, penser juste est une nécessité impérieuse. L’Église catholique n’a cessé de recommander, par la voix des papes, l’étude de la philosophie de Saint Thomas d’Aquin, garantie d’un jugement sûr et équilibré. La pensée de Saint Thomas d’Aquin est aujourd’hui la meilleure défense de la société et l’Église contre les idéologies qui les menacent !

C’est pourquoi l’Association Saint Thomas d’Aquin se propose d’initier et de former les personnes qui se posent les questions ci-dessus à la philosophie réaliste, à l’école du docteur angélique. L’association s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre, même débutante, sans prérequis.

La Session saint Thomas d’Aquin

Chaque année, l’association organise cette Session Saint Thomas d’Aquin qui dure trois jours. Des problèmes d’actualité sont présentés et décryptés dans leurs mécanismes profonds. Puis la réponse thomiste est donnée sous l’angle de la philosophie, et enfin complétée par le regard de la théologie.

Pourquoi vous inscrire à cette session ?

« La cause des maux qui nous accablent, comme de ceux qui nous menacent, consiste en ce que des opinions erronées sur les choses divines et humaines se sont peu à peu insinuées dans les écoles philosophiques.(…) Le grand docteur [Saint Thomas d’Aquin] est arrivé à ce double résultat, de repousser à lui seul toutes les erreurs des temps antérieurs, et de fournir des armes invincibles pour dissiper celles qui ne manqueront pas de surgir à l’avenir » (Léon XIII, Encyclique Aeterni patris du 4 août 1879)

Saint Thomas d’Aquin a porté la philosophie et la théologie jusqu’au faîte de l’intelligence humaine. Dans sa doctrine se trouvent les principes de réponse à toutes les grandes interrogations humaines. « Dans une seule année, on profite plus à la lecture des écrits de saint Thomas, qu’on ne le ferait en étudiant pendant une vie entière la doctrine des autres théologiens. » (Jean XXII, Bulle de canonisation de Saint Thomas d’Aquin, 18 juillet 1323)

En trois jours, la session étudie en profondeur et de manière accessible trois problèmes contemporains :

leurs causes,

leurs remèdes par un retour à la philosophie réaliste,

l’approfondissement de la réflexion à la lumière de la Révélation.

Programme 2022

• Étude d’un article de la somme théologique

• L’intelligence peut-elle être artificielle?

• L’intelligence, don du Saint-Esprit

• Étude du totalitarisme

• La dérive totalitaire de la démocratie : Tocqueville

• La liberté derrière les barreaux

• L’Apocalypse : la clé de l’histoire

• Ateliers sur la morale : lois bioéthiques, PMA, etc…

• La bonté de l’acte humain

Renseignements et inscriptions