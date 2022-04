Nouvelles de la Fraternité Saint-Thomas Becket

Fondée à la fin des années 1980, la Fraternité Saint-Thomas Becket (FSTB) est une communauté de prêtres séculiers dédiés à la Nouvelle Évangélisation, au service de la jeunesse et des familles. En plus d’apostolats paroissiaux, elles assurent des aumôneries scoutes, des aumôneries d’écoles, de camps de jeunes mais aussi des retraites spirituelles. Dans certains de ses apostolats, ses prêtres célèbrent dans les deux formes du rite romain (à Saumur, à Bayonne, à Saint-Maurice et à Blois).

La Fraternité a des apostolats dans les diocèses de Blois (Blois, Chaumont sur Loire, Lamotte-Beuvron), d’Angers (Longué-Jumelles, Saumur), de Créteil (Saint Maurice), ou encore de Bayonne (Bayonne). La communauté compte 13 prêtres et un séminariste en formation dans le diocèse de Bayonne (Le recteur du séminaire diocésain est un prêtre de la FSTB).

La communauté publie une lettre annuelle avec les nouvelles de ses différents apostolats en France

Fraternité-Saint-Thomas-Becket