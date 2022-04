Second tour de la présidentielle : que dit la CEF ?

Communiqué de la CEF :

Les Français sont appelés à voter pour le second tour de l’élection du Président de la République dimanche 24 avril 2022. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France souhaite à nouveau mettre sa déclaration de janvier 2022, l’Espérance ne déçoit pas, à la disposition des fidèles catholiques et de tous les citoyens, pour leur discernement et le choix de leur vote.

C’est à l’intelligence, à la conscience et à la liberté de chacun que s’adressent les évêques, avec la gravité que requièrent l’évènement, l’état de notre pays et les crises qui traversent notre monde. Les évêques du Conseil permanent rappellent aux catholiques l’importance de voter et de le faire en conscience, à la lumière de l’Évangile et de la doctrine sociale de l’Église.

Extrait du discours de Mgr Éric de Moulins-Beaufort en clôture de l’Assemblée plénière de novembre 2022 :