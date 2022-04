Prêtre au service de la liturgie traditionnelle

Dans sa lettre 856 du 5 avril 2022, Paix Liturgique publie l’interview, réalisée il y a quelques mois, du Père Réginal De Four, de la Congrégation du Saint-Esprit, qui a maintenu la messe traditionnelle aux Etats-Unis et aux Antilles. Le Père De Four a été rappelé à Dieu à 87 ans en novembre dernier.

Un bel exemple sacerdotal en ce Jeudi Saint.

Paix liturgique – Vous êtes donc resté fidèle à la liturgie traditionnelle ?

Père Reginald De Four – Oui, comme je vous l’ai dit, à la liturgie de mon ordination. Je rappelle que c’était il y a longtemps en 1964 ! Et je remercie Mgr Lefebvre d’avoir résisté à sa disparition : sans lui cette liturgie aurait sans doute disparu, alors que la poursuite de son combat liturgique a éclairé des hommes de bonne volonté et permis, avec la promulgation de Summorum Pontificum en 2007, une vraie renaissance de l’Usus antiquior [note de Paix liturgique : cet entretien s’est déroulé avant la promulgation du motu proprio Traditionis custodes].

Paix liturgique – Quelle est votre expérience comme chapelain de communautés attachés à la liturgie traditionnelle ?

Père Reginald De Four – J’en ai eu plusieurs, mais deux sont chères à mon cœur. La première fut celle qui se développa à San Diego en Californie dans la chapelle Saint-Anne des Oratoriens, une période passionnante où certains m’appelaient familièrement « Rex » sous le prétexte que j’étais né le jour de l’Épiphanie. La seconde est qu’ensuite je suis revenu à Trinidad pour y offrir ce service spirituel qui ne s’y trouvait pas encore.

Paix liturgique – Vous avez donc commencé la renaissance liturgique à Trinidad ?

Père Reginald De Four – Mon apostolat à Trinidad et Tobago s’est construit autour de la célébration de la Sainte Messe quotidienne 7 jours sur 7. A partir de cela s’est constituée une communauté qui, à l’origine, ne se composait que de quelques fidèles. Mais au fur et à mesure les fidèles ont eu besoin de se confesser. Puis nous avons commencé des heures saintes ainsi que des visites aux malades et ensuite les fidèles m’ont demandé de bénir leurs maisons.

Paix liturgique – Vos fidèles étaient-ils nombreux ?

Père Reginald De Four – Au début seulement quelques-uns puis petit à petit la communauté s’est amplifiée avec des fidèles de divers horizons : des familles nombreuses, des couples mariés, des célibataires et des expatriés de tous d’horizons différents et provenant de certaines régions de Trinité-et-Tobago, des Etats-Unis, du Venezuela et de la France car la messe traditionnelle répond à un besoin universel et Trans-générationnel.

Paix liturgique – Une vrai paroisse.

Père Reginald De Four – Exactement ! Avec une messe basse célébrée les jours de semaine, une messe chantée deux fois par mois et une grande messe solennelle lors des fêtes. Sans oublier les heures saintes, les confessions tous les vendredis, le développement de la dévotion du premier vendredi et du premier samedi du mois mais aussi les visites aux malades et les bénédictions des maisons, des lieux d’affaires, ainsi que les sacrements, baptêmes, retraites, directions spirituelles, jours de récollection et chapelets.

Paix liturgique – Avez-vous remarqué que les fidèles catholiques ont besoin de la liturgie tridentine et pensez-vous vraiment que cette liturgie a un avenir ?

Père Reginald De Four – Oui, j’ai certainement été témoin de ce besoin croissant au fil des ans à Pittsburgh, à San Diego et ailleurs. Surtout de la part des fidèles qui ont découvert ou redécouvert la liturgie traditionnelle. Cela a été le cas à Trinité-et-Tobago où les gens aspiraient à avoir la liturgie traditionnelle tous les jours pendant de nombreuses années. Un exemple est le groupe stable de fidèles qui s’est formé très rapidement dans la fréquentation des messes en semaine et du dimanche après mon retour il y a 3 ans. La liturgie tridentine a un avenir et doit demeurer. Elle doit sa renaissance à ceux dont elle a touché la vie et grâce en grande partie au motu proprio Summorum Pontificum du Pape émérite Benoît XVI et à tous les évêques, clergé, religieux et laïcs qui ont suivi son exemple à cet égard. De plus, cet avenir pour la liturgie traditionnelle est confirmé grâce aux catholiques sur les médias sociaux, les applications, les blogs et les sites web produisant un contenu traditionnel sain qui est authentique et catholique.