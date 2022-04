Communiqué de La Manif pour tous sur Emmanuel Macron

Dénoncer avec fermeté toute connivence avec la GPA

Libre et indépendante de tous partis, La Manif Pour Tous se mobilise depuis près de 10 ans pour la famille, la filiation et les droits des femmes et des enfants. Avec les millions de Français attachés à la famille, elle s’engage résolument contre la GPA qui est contraire à la dignité des femmes. La Manif Pour Tous continue de dénoncer le double langage du Président de la République, adepte du « en même temps », qui se déclare opposé à cette pratique des mères porteuses, mais qui facilite la reconnaissance des GPA réalisées à l’étranger. Or, la dignité des femmes n’a pas de frontière ni de couleur de peau : tout ce qui contribue, de près ou de loin, à encourager la GPA doit être combattu partout dans le monde. Le mouvement social engagé au service des familles entend accélérer sa mobilisation en vue de l’abolition universelle de la GPA. C’est la seule voie pour mettre un terme à cette exploitation sordide des femmes et des enfants.

Objectif : faire gagner les familles

La Manif Pour Tous a pour seul « candidat » la famille. C’est pourquoi, depuis 2013, à chaque scrutin, elle présente factuellement les positions des différents candidats. C’est ce qu’elle a fait une nouvelle fois lors de cette élection présidentielle avec un site internet dédié : presidentielle.lamanifpourtous.fr. Outre les positions des prétendants à l’Elysée, cette plateforme donne accès à la vision développée par La Manif Pour Tous pour la famille ainsi qu’aux 80 propositions présentées depuis de longs mois aux candidats et à leurs équipes de campagne. Affermir la filiation, améliorer la solidarité pour les familles et le bien-être des couples, donner des repères et respecter la liberté de conscience, donner le choix aux parents, faciliter la vie des familles, lutter contre l’infertilité, protéger l’intégrité des enfants et les femmes de toutes formes d’exploitation, sécuriser au mieux les orphelins, soutenir une culture adaptée aux familles ou bien encore prendre en compte la famille dans toutes les décisions politiques : les propositions formulées par La Manif Pour Tous dessinent une approche globale de la famille favorable au respect et au bien-être de tous.

« Emmanuel Macron entend manifestement poursuivre sa politique anti-famille : GPA, euthanasie, transidentité, dévalorisation du mariage, défiance vis-à-vis des parents, difficultés matérielles pour les presque 19 millions de familles que compte la France… Les menaces sont hélas bien connues et nombreuses avec, à la clé, la casse sociétale et la poursuite de la baisse de la natalité, qui contribuera notamment aux difficultés du financement des retraites que le Président sortant prétend régler » observe Ludovine de La Rochère, Présidente de La Manif Pour Tous. C’est pourquoi, le 24 avril, « 5 ans de plus avec Macron, pour les familles, c’est non !” » poursuit-elle. La Manif Pour Tous refuse un programme qui contient de nouvelles injustices et inégalités pour les femmes, les enfants, les malades et nos aînés. C’est sur ces enjeux majeurs, qui correspondent au bien commun, finalité de la politique, que les électeurs sont appelés à discerner d’ici le 24 avril. Il revient aux familles de faire entendre leurs voix.

« Par sa capacité à rassembler très largement les Français au-delà des partis, et dans la durée, La Manif Pour Tous s’attache à fédérer les bonnes volontés autour de la famille, de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle peut compter sur la mobilisation sans faille de la jeunesse. Cette force vive, infiniment précieuse pour notre combat, est essentielle pour l’avenir » conclut Ludovine de La Rochère.

Source: site de La Manif pour tous