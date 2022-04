Mgr Blanchet plaide pour l’ordination des femmes

Le chemin synodal déteint sur la France… Lors de la messe chrismale le 12 avril, Mgr Blanchet, évêque du diocèse de Créteil, a rendu grâce pour la première phase diocésaine du Synode « pour une Eglise synodale ». Dans ce cadre le livret qui accompagnait la cérémonie rendait compte d’un certain nombre de paroles prononcées par des équipes ou des personnes parmi les 3000 participants de cette première étape.

Dans l’introduction en page 13 du livret de la messe chrismale, nous pouvons lire :

Quels rêves l’Esprit Saint a-t-il inspiré ?

« 22. Nous demandons à l’Église d’assouplir certaines de ses dispositions canoniques dans un souci d’accueil et de charité. Pouvoir être baptisé pour un divorcé. »

« 23. Que la place des femmes soit reconnue. Que les femmes puissent devenir, comme les hommes, diacres ou prêtres aujourd’hui au XXIe siècle ».

« 24. Une Eglise de tolérance et d’ouverture. Plus d’ouverture sur l’extérieur. Moins de titre pour les prêtres, par ex. (sic) ne plus les appeler « pères » mais « frères ». »