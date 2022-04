“Je suis persuadé que c’est Marie qui a protégé la cathédrale”

Les fouilles étant terminées, il faut désormais reboucher l’ensemble du chantier, pour que l’on puisse installer dès la semaine prochaine les derniers échafaudages, accéder au trou [laissé par l’effondrement de la nef] et commencer à reconstruire la voûte. Cela représente entre 300 à 500 tonnes d’échafaudages.

C’est la grande échéance de 2022 ?

Oui, finir de boucher le trou au sol, monter le nouvel échafaudage et ensuite, s’attaquer à la consolidation des voûtes et à la reconstruction de la grande voûte, de la charpente et enfin, de la flèche. On continuera ensuite de nettoyer la cathédrale, où finalement très peu de choses ont été abîmées. Le feu n’étant pas rentré dans la cathédrale. Après le drame, il faut regarder le côté positif, c’est l’occasion quand même de nettoyer la cathédrale, comme on ne l’a jamais fait.